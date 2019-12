Ένοπλος άνοιξε πυρ πριν από λίγο κοντά σε δύο σχολεία στο Κολόμπους του Οχάιο. Οι αστυνομικοί της πρωτεύουσας της πολιτείας, μαζί με ομάδες SWAT έχουν σπεύσει στο Δημοτικό Σχολείο Λίντμπεργκ και το Γυμνάσιο της Χιλτόνια στο Δυτικό Κολόμπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή έχουν σπεύσει και διαπραγματευτές.Έως στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

HAPPENING NOW 12/16/19 2:25pm:



Shots fired near Apple Blossom Lane off Eakin Rd. (West Columbus)



Male firing multiple shots.



Patrol officers, SWAT and hostage negotiators on scene.



STAY OUT OF THE AREA.



*We'll share more details as they become available. pic.twitter.com/tezfNmIERI