Πυροσβέστες από το Σαν Ντιέγκο επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στο πολεμικό πλοίο USS Bonhomme Richard, έπειτα από έκρηξη η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον 1 άνθρωπος, έγινε γνωστό από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από το σημείο διακρίνονται πυροσβέστες να επιχειρούν κι ενώ πυκνός καπνός υψώνεται από το αμφίβιο πολεμικό πλοίο που είναι αγκυροβολημένο στη ναυτική βάση του Σαν Ντιέγκο.

«Έκρηξη με τουλάχιστον έναν τραυματία στο USS Bonhomme Richard», έγραψε στο Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο κλήθηκε να επέμβει για την κατάσβεση της φωτιάς περίπου στις 9 το πρωί τοπική ώρα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Watch live: Crews responding to fire, explosion on USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego. Multiple sailors have been sent to a hospital with injuries. Learn more here: https://t.co/7fcK5tky7Z pic.twitter.com/1zzeeuUtyI