Πυρκαγιά που καίει περιοχές με χαμηλή βλάστηση και δάση μαίνεται σήμερα στους λόφους πάνω από την πόλη Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και έχει αναγκάσει κάποιους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες Δευτέρα το απόγευμα στο εθνικό δάσος Los Padres και επεκτάθηκε γρήγορα, έχοντας καλύψει μια περιοχή 31.000 στρεμμάτων ως το βράδυ, ανακοίνωσε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Σάντα Μπάρμπαρα.

