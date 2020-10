Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Παρασκευή την προγραμματισμένη πρώτη εκτέλεση γυναίκας σε ομοσπονδιακό επίπεδο έπειτα από περίπου 70 χρόνια, ορίζοντας ως ημέρα πραγματοποίησής της την 8η Δεκεμβρίου.

Η Λίζα Μοντγκόμερι έχει καταδικαστεί σε θάνατο για έναν φόνο που διέπραξε το 2004.

Είχε βρεθεί ένοχη για τον στραγγαλισμό μιας εγκύου στο Μισούρι.

Τον Δεκέμβριο του 2004 η Μοντγκόμερι οδήγησε από το Κάνσας, όπου διέμενε, μέχρι το σπίτι της Μπόμπι Τζο Στίνετ, στο Μισούρι, δήθεν για να αγοράσει ένα κουτάβι, όπως αναφέρει Δελτίο Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

U.S Department of Justice announced Friday that it has scheduled the execution of Lisa Montgomery for December 8, 2020. Montgomery will be the first female executed by the federal #government in nearly seven decades. pic.twitter.com/pBQ87Q4Wei