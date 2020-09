Το πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ μεταξύ του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν προσέλκυσε πιθανόν το ενδιαφέρον ενός πολύ μικρότερου αριθμού τηλεθεατών σε σύγκριση με το ρεκόρ που σημειώθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για την τηλεθέαση, που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Υπολογίζεται πως 28,7 εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν στα τηλεοπτικά δίκτυα ABC, CBS, NBC και Fox, κάτω από τους περίπου 45 εκατομμύρια τηλεθεατές, που παρακολούθησαν την τηλεμαχία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της τότε υποψηφίας με το Δημοκρατικό Κόμμα Χίλαρι Κλίντον στα ίδια δίκτυα το 2016.

Τα στοιχεία από άλλα τηλεοπτικά δίκτυα θα δοθούν αργότερα σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε μια χαοτική αντιπαράθεση 90 λεπτών, ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, ο Μπάιντεν και ο Τραμπ έδωσαν σκληρή μάχη για τις επιδόσεις του Τραμπ στην πανδημία του νέου κορονοϊού, την υγεία και την οικονομία.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία καταδεικνύουν πως η συνολική τηλεθέαση θα είναι πολύ μικρότερη του ρεκόρ των 84 εκατομμυρίων στο πρώτο ντιμπέιτ Τραμπ-Κλίντον το 2016.

Προεδρικό ντιμπέιτ ή ριάλιτι;

Περισσότερο με ριάλιτι έμοιαζε το συγκεκριμένο ντιμπέιτ αφού επικρατούσε ένα χάος με τους υποψήφιους να μιλάνε o ένας πάνω από τον άλλο, τον συντονιστή να μην μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση και τα άσχημα σχόλια όπως «κλόουν», «χειρότερος πρόεδρος της Αμερικής» και «ψεύτης» να πέφτουν βροχή.

Παρόλο που περιμέναμε κάποια αιχμηρά σχόλια και από τις δύο πλευρές σε καμία περίπτωση δεν πιστεύαμε ότι θα υπήρχαν τέτοιες αντιδράσεις και χαρακτηρισμοί και από τις δύο πλευρές με αποκορύφωμα τον Τζο Μπάιντεν να λέει στον Τραμπ να το βουλώσει αφού τον διέκοπτε συνεχώς όσο προσπαθούσε να μιλήσει.

"Mr. President, let him answer!"



"Mr. President, please stop."



Moderator Chris Wallace repeatedly tries to keep Pres. Trump from interrupting Joe Biden.



Ο Τραμπ από την αρχή μπήκε επιθετικά στο ντιμπέιτ και δεν δίστασε στιγμή να διακόψει τον αντίπαλό του στην εκλογές χωρίς να τον αφήσει να ολοκληρώσει. Τόσο πολύ που τελικά ο Μπάιντεν του ζήτησε –καθόλου ευγενικά- να «βγάλει τον σκασμό».

Ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν κατηγόρησε τον πρόεδρο Τραμπ πως ρίχνει λάδι στη φωτιά, με τις δηλώσεις του κι αντί να πυροδοτεί τη διχόνοια να προσπαθήσει να επουλώσει τις πληγές της ρατσιστικής βία. O πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση στο ερώτημα αν καταδικάζει τις ρατσιστικές οργανώσεις. «Δώστε ένα όνομα», ανέφερε για να κατονομάσει τελικά τη ρατσιστική οργάνωση Proud Boys.

«Proud Boys, σταματήστε και παραμείνετε σε αναμονή, όμως θα σας πω κάτι, Πρέπει να γίνει κάτι με την antifa και την αριστερά γιατί το πρόβλημα δεν είναι η δεξιά, αλλά η αριστερά».

Όσον αφορά τον κορωνοϊό ο Τραμπ επέμεινε στην κινεζική προέλευση του ιού και κατηγόρησε τους δημοκρατικούς πως καταστρέφουν την οικονομία, με το να διατηρούν τους περιορισμούς.

