Ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος Μάντισον Κόθορν, 25 ετών, εκλέγεται στη Γερουσία με την έδρα της Βόρειας Καρολίνας και γίνεται έτσι ο νεότερος γερουσιαστής στην αμερικανική ιστορία και το πρώτο μέλος της Άνω Βουλής των ΗΠΑ που είναι γεννημένο στα χρόνια του 1990, αναφέρει η εφημερίδα Washington Post.

"Από τα βάθη της καρδιάς μου, Σας Ευχαριστώ. Όλη η δόξα πηγαίνει στον Θεό και είμαι ενθουσιασμένος που θα υπηρετήσω το κάθε μέλος αυτής της περιφέρειας", έγραψε ο Κόθορν στο Twitter.

From the bottom of my heart, Thank you.



All glory goes to God and I am excited to serve each and every member of this district. Thank you! pic.twitter.com/oFnizpzqVa