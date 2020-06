Σε βάρος δύο αστυνομικών στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, οι οποίοι καταγράφηκαν σε βίντεο να σπρώχνουν έναν 75χρονο διαδηλωτή ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη ποινική ευθύνη, έγινε γνωστό σήμερα Παρασκευή από την εκπρόσωπο Τύπου της εισαγγελίας της περιοχής.

"Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Ίρι συνεχίζει την έρευνα για το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο έξω από το δημαρχείο το βράδυ της Πέμπτης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός διαδηλωτή" είπε η Κέιτ Μούρο σε μια ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το περιστατικό που συνέβη χθες ήγειρε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της αστυνομίας, μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, ο οποίος πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα.

Στο βίντεο στο Μπάφαλο, που τράβηξε δημοσιογράφος του τοπικού ραδιοφωνικού δικτύου WBFO και ανήρτησε στο διαδίκτυο, διακρίνεται ένας ηλικιωμένος να προσεγγίζει τη γραμμή όπου έχουν παραταχθεί οι αστυνομικοί. Ένας εξ αυτών τον σπρώχνει με ένα γκλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του. Ακούγεται ένας γδούπος και αίμα τρέχει από το κεφάλι του άνδρα.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο είπε σήμερα πως μίλησε με τον τραυματία, τον Μάρτιν Γκουτζίνο, και χάρηκε καθώς επιβεβαίωσε πως είναι ζωντανός. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αστυνομικός διευθυντής θα πρέπει να απολύσει τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

"Είναι προς το συμφέρον μας να σταματήσουμε την αστυνομική κακοποίηση. Το σταμάτημα της αστυνομικής κακοποίησης δικαιώνει τη συντριπτική πλειονότητα της καλής αστυνομίας. αποκαθιστά την εμπιστοσύνη. Αποκαθιστά την ασφάλεια. Για χάρη των κοινοτήτων μας, πρέπει να το κάνουμε αυτό" σημείωσε αργότερα στο Twitter ο κυβερνήτης.

Από πλευράς του, ο δήμαρχος του Μπάφαλο Μπάιρον Μπράουν είπε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από μια διαμάχη μεταξύ δύο ομάδων διαδηλωτών, που συμμετείχαν σε κινητοποίηση για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, αν και ο Γκουτζίνο διακρίνεται να είναι μόνος, καθώς προσεγγίζει τους αστυνομικούς στο βίντεο.

