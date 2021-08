Απεβίωσε το Σάββατο, ο ραδιοφωνικός παραγωγός 62χρονος Φιλ Βάλενταϊν, ο οποίος ήταν αρνητής των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού. Τη είδηση ανακοίνωσε το WWTN Radio στο οποίο εργαζόταν. «Παρακαλώ κρατήστε την οικογένεια Βάλενταιν στις σκέψεις και τις προσευχές σας» ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός σε tweet του.

Ο θάνατός του έρχεται μετά από περίπου ένα μήνα αφότου ο ραδιοφωνικός παραγωγός ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι είχε διαγνωστεί με κορωνοϊό. Στην εκπομπή του, ο Βαλεντάιν είχε υποβαθμίσει επανειλημμένα τη σημασία του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, λέγοντας τον περασμένο Δεκέμβριο ότι πίστευε ότι οι πιθανότητες του να πεθάνει από τον Covid-19 ήταν «πιθανώς πολύ λιγότερες από το 1%».



Το μήνυμά του, ωστόσο, άλλαξε στα τέλη Ιουλίου, όταν η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο Βαλεντάιν νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, έχοντας πνευμονία και τις συναφείς παρενέργειες λόγω του κορωνοϊού.

We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX