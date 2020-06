Στο επίκεντρο των ταραχών στις ΗΠΑ φαίνεται να βρίσκεται η Ατλάντα μετά το νέο θάνατο Αφροαμερικανού από πυρά αστυνομικού. Eίχε προηγηθεί επίθεση Αφροαμερικανού σε αστυνομικούς με τετράτροχη μοτοσικλέτα που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός απ' αυτούς.

Η παραίτηση και η υπόθεση του θανάτου του Αφροαμερικανού

Την παραίτησή της υπέβαλε το Σάββατο η επικεφαλής της αστυνομίας της Ατλάντα, Έρικα Σιλντς, για το θάνατο του νεαρού μαύρου που αποκοιμήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του ενώ βρισκόταν στη γραμμή drive-thru εστιατορίου της αλυσίδας Wendy's. Το εστιατόριο κάηκε στο περιθώριο των επεισοδίων.

Την ανακοίνωση έκανε η δήμαρχος της πόλης Κίσα Λανς Μπότομς, καθώς διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Η δήμαρχος Μπότομς διευκρίνισε ότι αποδέχτηκε την παραίτηση της Σιλντς μετά τον θάνατο του Ρεϊσάρντ Μπρους, 27 ετών.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου στο σημείο νότια του κέντρου όπου ο νέος έπεσε νεκρός. «Δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν δικαιολογημένη χρήση θανατηφόρας βίας και ζητήσαμε να αποταχθεί αμέσως ο αστυνομικός», ξεκαθάρισε η δήμαρχος Μπότομς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η αστυνομία στην Ατλάντα δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει τα ονόματα των δύο αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Είναι και οι δύο λευκοί.

Το Γραφείο Έρευνας της Τζόρτζιας (GBI) ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για το συμβάν.

On Saturday, May 30, 2020, Officer Maximillian Brewer was seriously injured when he was struck by an ATV driven by 42-year-old Avery Goggans. Investigators from the Homicide Unit and the Accident Investigation Unit have introduced additional charges. https://t.co/fTivlGm9Aw pic.twitter.com/UeGcnxeB0h