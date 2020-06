Αντίθετη σε οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση στη Λιβύη δηλώνει η Ουάσινγκτον στη σκιά της προειδοποίησης του προέδρου Σίσι για αιγυπτιακή επέμβαση στη χώρα αν η κυβέρνηση Σάρατζ προωθηθεί στη Σύρτη, αλλά και της σκληρής απάντησης Σάρατζ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι είναι ενάντια σε οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση στη Λιβύη, προτρέποντας τα αντιμαχόμενα μέρη να δεσμευτούν για κατάπαυση του πυρός και να στηρίξουν την αιγυπτιακή διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.



The United States strongly opposes military escalation in #Libya - on all sides. We urge parties to commit to a ceasefire and resume negotiations immediately. We must build on progress made through the UN‘s 5+5 talks, the Cairo Initiative, and the Berlin process.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σθεναρά στη στρατιωτική κλιμάκωση στη Λιβύη - από όλες τις πλευρές. Προτρέπουμε τα μέρη να δεσμευτούν για κατάπαυση του πυρός και να συνεχίσουν αμέσως τις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να βασιστούμε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των συνομιλιών των Ηνωμένων Εθνών, της Πρωτοβουλίας του Καΐρου και της διαδικασίας του Βερολίνου » ανέφερε τη Δευτέρα στο Twitter το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου (NSC).

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη και ζήτησε τη διάλυση των λιβυκών πολιτοφυλακών και την απόσυρση των ξένων μισθοφόρων.

Το σχέδιο έγινε αποδεκτό από τον στρατάρχη Χαφτάρ, αλλά απορρίφθηκε από τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ, καθώς και από την Άγκυρα.



Πηγή: skai.gr