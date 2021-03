Εικόνες που προκαλούν ντροπή και οργή στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ με παρέα νεαρών γυναικών που παρενόχλησε οδηγό της Uber.

Βίντεο από το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας και όπως σημειώνει η NYP, η γυναίκα που καταγράφεται σε αυτό να παρενοχλεί και να βήχει πάνω στον οδηγό, συνελήφθη, ενώ δεύτερη από την παρέα σκοπεύει να παραδοθεί στην αστυνομία, σύμφωνα με τις αρχές.

Πρόκειται για την 24χρονη Μαλάσια Κινγκ που αντιμετωπίζει κατηγορίες επίθεσης και βιαιοπραγίας εις βάρος του οδηγού της Uber, αλλά και παραβίασης των κανονισμών για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στο κλιπ που έκανε τον γύρο του διαδικτύου η Kινγκ (που κάθεται αριστερά και φοράει κόκκινα), μαζί με τη συνομήλική της Άρνα Κιμιάι, (που κάθεται πίσω ακριβώς από τον οδηγό) εμφανίζονται να φωνάζουν και να τον εξυβρίζουν με αυτόν να προσπαθεί να μείνει ήρεμος.

Αναμεσά στις δύο νεαρές κάθεται μία ακόμη μια κοπέλα, που φαίνεται αρκετά πιο ήρεμη και συγκρατημένη.

Όπως εξηγεί η NYP, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, όταν ο Σουμπακάρ Κάιντα, οδηγός παρέλαβε τις τρεις γυναίκες, από περιοχή του Σαν Φρανσίσκο.

Η ένταση ξεκίνησε όταν αυτός ζήτησε από μία από τις γυναίκες να φορέσουν μάσκα και εκείνη αρνήθηκε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να αποφασίσει να ακυρώσει την κούρσα.

Οι γυναίκες αρνήθηκαν να κατέβουν από το όχημα και ακολούθησαν έντονοι διαπληκτισμοί.

Η Κιμιάι καταγράφεται να φωνάζει «Να πάνε να γ@@@ουν οι μάσκες», προτού χιμήξει προς τα εμπρός και αρπάξει το κινητό του οδηγού από το ταμπλό σχίζοντας του τη μάσκα.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.



He’s taking a few days off.



SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw