Κατηγορίες για ανθρωποκτονία απαγγέλθηκαν σε μια γυναίκα, στον σύζυγό της και στον γιο τους για τον θάνατο υπαλλήλου σεκιούριτι, ο οποίος δεν επέτρεψε την είσοδο της κόρης της οικογένειας σε εμπορικό κατάστημα της πόλης Φλιντ του Μίσιγκαν επειδή δεν φορούσε την προστατευτική για τον κορωνοϊό μάσκα.

