Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη πως αξιωματούχοι στο Ουισκόνσιν αποδέχθηκαν τη συνδρομή ομοσπονδιακών δυνάμεων επιβολής του νόμου, έπειτα από μέρες ταραχών που πυροδοτήθηκαν μετά τον πυροβολισμό από αστυνομικούς ενός μαύρου στην πόλη Κενόσα.

Με tweet του ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με τον κυβερνήτη της πολιτείας Ουισκόνσιν Τόνι Έβερς, ο οποίος συμφώνησε να αποδεχθεί τη βοήθεια ομοσπονδιακών δυνάμεων.

«ΣΗΜΕΡΑ, θα στείλω ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου και την Εθνική Φρουρά στην Κενόσα για την αποκατάσταση του ΝΟΜΟΥ και της ΤΑΞΗΣ!», ανέφερε η ανάρτηση του Τραμπ.

We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)...