Γκάφα ολκής από τον στρατό των ΗΠΑ τη Δευτέρα. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θέλησαν να εορτάσουν την επέτειο της Μάχης των Αρδεννών, χρησιμοποιώντας φωτογραφία… του Ναζί εγκληματία πολέμου Γιόακιμ Πάιπερ σαν παράδειγμα ανδρείας των αμερικανών στρατιωτών!



Συγκεκριμένα, το υπουργείο Άμυνας, και δύο ακόμα μονάδες, επέλεξαν έναν περίεργο τρόπο για να τιμήσουν την 75η επέτειο της μάχης, συνοδεύοντας τις αναρτήσεις τους στο Facebook με μια επιχρωματισμένη εικόνα του Πάιπερ!

I am dumbfounded by the decision to prominently display a Nazi on military social media on the 75th anniversary of the Battle of the Bulge. pic.twitter.com/Do0mB7Guvj



Ο Γιόακιμ Πάιπερ διατέλεσε προσωπικός βοηθός του επικεφαλής των SS Χάινριχ Χίμλερ, ο οποίος ήταν ο «εγκέφαλος» του Ολοκαυτώματος. Ήταν ένας καταδικασθείς εγκληματίας πολέμου, οπότε δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι η επιλογή της φωτογραφίας του προκάλεσε οργή μεταξύ των χρηστών των κοινωνικών μέσων. Οι αναρτήσεις διαγράφηκαν σύντομα, και ο αμερικανικός στρατός ζήτησε συγγνώμη αναρτώντας αυτή τη φορά… πραγματικό αμερικανό στρατιώτη από τη μάχη, αλλά ο σάλος είχε ήδη προκληθεί, και τα σχόλια για προχειρότητα και επιπολαιότητα δεν ήταν διόλου κολακευτικά…



H Μάχη των Αρδεννών, γνωστή και ως Επιχείρηση Σκοπιά στο Ρήνο (γερμανικά Unternehmen: Wacht am Rhein) από τον γερμανικό στρατό, ήταν η τελευταία μεγάλης κλίμακας επίθεση του Γ΄ Ράιχ στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ 16 Δεκεμβρίου 1944 και 25 Ιανουαρίου 1945, κατά μήκος των συνόρων του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, με σκοπό την κατάληψη του ποταμού Μεύση (Meuse) και του λιμανιού της Αμβέρσας. Η επιχείρηση στόχευε αφενός στην διακοπή του εφοδιασμού των Συμμάχων αφετέρου στον πιθανό διαχωρισμό των Αμερικανικών και Αγγλικών δυνάμεων στο Δυτικό Μέτωπο. Παρά τις αρχικές επιτυχίες των Ναζί, η έλλειψη αεροπορικής κάλυψης, αλλά και πολεμοφοδίων οδήγησε στην τελική ήττα της Γερμανίας στο Δυτικό Μέτωπο. Ένας από τους «πρωταγωνιστές» της γερμανικής επιχείρησης ήταν ο… Πάιπερ!

We regret the use of the photograph of Joachim Peiper. The intent was to tell the full story of the Battle of the Bulge, which will continue here, by explaining the incredible odds that were stacked up against the American Soldier by the time the reserve was called in on 18 Dec. pic.twitter.com/E2CuNXieqp