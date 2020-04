Ο γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε ότι τερματίζει την εκστρατεία του να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

H αποχώρηση του 78χρονου Σάντερς, της λεγόμενης “αριστερής πτέρυγας” των Δημοκρατικών από την κούρσα για το χρίσμα οδηγεί τον συνομήλικό του Τζον Μπάιντεν αντιμέτωπο με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κούρσα των δύο ανδρών άλλαξε χαρακτήρα μετά την κλιμάκωση της κρίσης του κορωνοϊού, ενώ ο Σάντερς δέχθηκε αλλεπάλληλες ήττες σε σειρά πολιτειών, αρχής γενομένης από τη Νότια Καρολίνα στα τέλη Φεβρουαρίου και ήττες σε κομβικής σημασίας πολιτείες όπως στο Μίσιγκαν και τη Φλόριδα.

Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία να αποτρέπει και τους δύο υποψηφίους να διεξάγουν συγκεντρώσεις, ο Σάντερς βρέθηκε στο περιθώριο κάνοντας περιστασιακές τηλεοπτικές εμφανίσεις, και δεχόμενος εντεινόμενες εκκλήσεις από άλλους Δημοκρατικούς για έξοδο από την κούρσα για να συμβάλλει στην ενιαία στήριξη του κόμματος στον Μπάιντεν.

Αν και ο Τζο Μπάιντεν ήταν προσεκτικός στο να μην πιέσει τον Σάντερς να αποχωρήσει, είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν να ολοκλήρωσε την εσωκομματική κούρσα, μετατοπίζοντας τη συζήτηση στην εύρεση του ανθρώπου που θα διατελέσει αντιπρόεδρός του.

Η ανακοίνωση

"Σήμερα αναστέλλω την εκστρατεία μου. Αλλά ενώ τελειώνει η εκστρατεία, συνεχίζεται ο αγώνας για δικαιοσύνη" δήλωσε ο Μπέρνι Σάντερς, ευχαριστώντας τους υποστήρικτές του και τους συνεργάτες του.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16