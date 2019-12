Περίγελο μεταξύ των ηγετών της διεθνούς κοινότητας χαρακτηρίζει ο Τζο Μπάιντεν τον Nτόναλντ Τραμπ, σε ένα νέο βίντεο που έχει γίνει viral στο κυβερνοδιάστημα.

Το βίντεο του υποψηφίου για το χρίσμα των Δημοκρατικών, διάρκειας ενός λεπτού, αναπαράγει ένα άλλο βίντεο που τραβήχτηκε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα, όπου διακρίνεται ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό να αστειεύεται σχετικά με τις εμφανίσεις του Τραμπ στα ΜΜΕ, σε ένα «πηγαδάκι» με άλλους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας (Τζόνσον, Μακρόν, Ρούτε).

«Ο κόσμος γελάει», διαβάζει κανείς στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο, μαζί με αποσπάσματα από άλλα ταξίδια του Ρεπουμπλικανού προέδρου στο εξωτερικό. «Χρειαζόμαστε έναν ηγέτη που σέβεται ο κόσμος», προστίθεται.

The world is laughing at President Trump. They see him for what he really is: dangerously incompetent and incapable of world leadership.



We cannot give him four more years as commander in chief. pic.twitter.com/IR8K2k54YQ