Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αντικρίζοντας τη γέφυρα στο Πίτσμπουργκ η οποία κατέρρευσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, αναστατώνοντας την περιοδεία του στην Πενσυλβανία, η οποία είναι αφιερωμένη στο μεγάλο σχέδιό του για τις υποδομές.

«Είναι απίστευτο» σχολίασε ο Μπάιντεν, παρατηρώντας τα συντρίμμια, καλυμμένα με χιόνι, όπου είχαν παγιδευτεί ένα διπλό λεωφορείο και πολλά άλλα αυτοκίνητα.

Από την κατάρρευση, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και οι τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών της πόλης.

«Είναι θαύμα, κύριε πρόεδρε» είπε ένα μέλος μιας ομάδας διασωστών. «Είναι, πραγματικά», απάντησε ο Μπάιντεν, με φόντο έναν γερανό.



Στο Πίτσμπουργκ υπάρχουν περισσότερες γέφυρες απ’ οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου», υπενθύμισε, δίνοντας την υπόσχεση: «Θα τις επιδιορθώσουμε όλες».

Με βάση το πρόγραμμά του, ο Μπάιντεν θα εκφωνήσει αργότερα μια ομιλία αφιερωμένη στον τρόπο με τον οποίο «θα ενισχυθούν οι αλυσίδες ανεφοδιασμού, θα αναζωογονηθεί ο βιομηχανικός τομέας, θα δημιουργηθούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα οικοδομηθεί μια νέα Αμερική, κυρίως χάρη στον νόμο για τις υποδομές».

Στις 20 Ιανουαρίου, στην πρώτη επέτειο από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Μπάιντεν είχε επιλέξει να προβάλει ιδίως αυτόν τον νόμο. Ενώ εκφωνούσε την ομιλία του, στον φόντο προβάλλονταν φωτογραφίες από… γέφυρες σε κακή κατάσταση. Υπολογίζεται ότι σχεδόν 44.000 γέφυρες σε όλες τις ΗΠΑ είναι κακοσυντηρημένες, όπως η Φερν Χόλοου που κατέρρευσε σήμερα.

Το φιλόδοξο σχέδιο του Μπάιντεν που προβλέπει επενδύσεις 1,2 τρισεκ. δολαρίων για τις υποδομές, υπερψηφίστηκε στα τέλη του 2021 από το Κογκρέσο και είναι μια από τις ελάχιστες επιτυχίες που είχε μέχρι σήμερα ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

As many as 10 people were injured after a #bridge collapsed in #Pittsburgh on Friday, ahead of President Joe #Biden's scheduled visit to the area to talk about infrastructure.#USA pic.twitter.com/P7UkqMVGoF