Δέηση προς το Θεό να ευλογήσει τον νέο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζόζεφ Μπάιντεν, και τη νέα αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις, και να τους δώσει σοφία και σθένος για να ηγηθούν του αμερικανικού έθνους και να το καθοδηγήσουν σε ένα πιο φωτεινό, ασφαλές και υγιές μέλλον για όλους τους Αμερικανούς, ανέπεμψε χθες ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης διαθρησκειακής ακολουθίας για την ορκωμοσία του 46ου Προέδρου των ΗΠΑ, η οποία χρονολογείται από την εποχή της πρώτης ορκωμοσίας του Προέδρου Τζορτζ Ουάσινγκτον, ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής, εκπροσωπώντας όλους τους πιστούς της, ανέγνωσε διαδικτυακά προσευχή για την υγεία και την επιτυχία των δύο κορυφαίων αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

At the Presidential Inaugural Prayer Service: Almighty God, shower Your blessings upon our President, @JoeBiden & our Vice President, @KamalaHarris. Grant unto them wisdom, grace, and fortitude to lead our Nation to a brighter, safer, and more healthful future for all Americans. pic.twitter.com/gieBy9PplF