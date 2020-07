Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, στην Πολιτεία του Όρεγκον, δέχτηκε επίθεση με δακρυγόνα το βράδυ της Τετάρτης, ενώ πήγαινε να συναντήσει διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την αστυνομική βία και την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στις πόλεις, κατά διαταγή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

The mayor of Portland @tedwheeler has been tear-gassed again alongside protestors by Trump federal paramilitary troops. Trump regime forces continue to threaten arrest and hide behind a metal fence. #PortlandProtests https://t.co/bqedx35Njq