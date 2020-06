Σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών τέθηκαν δύο αστυνομικοί στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, αφού το βίντεο στο οποίο φαίνονται να σπρώχνουν και να πέφτει στο έδαφος έναν άοπλο 75χρονο λευκό άνδρα έκανε τον γύρο του διαδικτύου και στη συνέχεια των περισσότερων διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά να πλησιάζει γραμμή αστυνομικών.

Ένας από αυτούς τον σπρώχνει με ένα γκλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του. Τότε ακούγεται ο ήχος σπασίματος και αίμα τρέχει από το κεφάλι του 75χρονου, ο οποίος κείτεται ακίνητος στο έδαφος ενώ η διμοιρία των αστυνομικών τον προσπερνά χωρίς να τον βοηθήσει.

Μόλις μάλιστα ένας άπο αυτούς πήγε να βοηθήσει τον ηλικιωμένο, ένας άλλος αστυνομικός τον εμπόδισε, ενώ άλλος αστυνομικός προσπάθησε να εμποδίσει την καταγραφή του συμβάντος.

Λίγη ώρα μετά έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκη, Αντριου Κουόμο, πως οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο τέθηκαν σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «αδικαιολόγητο και απολύτως ντροπιαστικό».

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.



I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.



Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt