Ένας τετράποδος απρόσκλητος επισκέπτης διέκοψε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ των Dallas Cowboys και των New York Giants.

Μια κατάμαυρη γάτα πήδηξε μέσα στο γήπεδο και ξεκίνησε τις βόλτες στον αγωνιστικό χώρο, με τον αγώνα να διακόπτεται για λίγα λεπτά.

Μια ομάδα ατόμων προσπάθησε να «συλλάβει» τον εισβολέα ωστόσο ήταν πιο γρήγορος και εξαφανίστηκε προς την πλευρά των φιλάθλων.

Μετά το τέλος του αγώνα η γάτα βρέθηκε κρυμμένη κάτω από μια θέση, με το στάδιο MetLife να ανακοινώνει πως την έπιασαν και θα την πάνε σε κτηνίατρο.

Η μαύρη γάτα φαίνεται πως έφερε κακοτυχία στους Giants οι οποίοι ηττήθηκαν με 37-18.

Μάλιστα ο γενικός διευθυντής των Cowboys είχε δηλώσει πως φοβόταν πως ο μαύρος «εισβολέας» θα φέρει γρουσουζιά στους παίκτες καθώς έχαναν, ωστόσο η τύχη γύρισε όταν η γάτα απομακρύνθηκε από τον χώρο και η ομάδα του Ντάλας νίκησε τελικά.

For those wondering about the status of our furry friend 😺 at tonight’s @Giants game👇



The black cat ran off the field and disappeared under a seating section. Once we locate and safely capture the cat, we will take it to a veterinarian for examination. #BlackCat | #DALvsNYG