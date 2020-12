Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter την μεγάλη κυβερνοεπίθεση που είχε ως στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό του των Εξωτερικών, προήλθε πιθανότατα από τους Ρώσους.

«Η κυβερνοεπίθεση είναι πολύ πιο σημαντική στα μέσα των +Fake News+ παρά στην πραγματικότητα. Ολα είναι υπό έλεγχο. Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία, είναι το σύνθημα που έρχεται κατά προτεραιότητα όταν συμβαίνει κάτι. Μπορεί να ήταν η Κίνα (μπορεί!)», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo