Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επέβαλαν κυρώσεις εις βάρος του προέδρου Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας (SSB) Ισμαήλ Ντεμίρ και εναντίον τριών ακόμη Τούρκων εργαζομένων, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στον επίσημο ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών τιμωρώντας την Άγκυρα για την αγορά και απόκτηση των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400.

Η πολυαναμενόμενη κίνηση της Ουάσινγκτον αναμένεται να εξοργίσει την Άγκυρα και δυνητικά να βλάψει την τουρκική οικονομία, που ήδη πλήττερα από την πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Πομπέο κάλεσε την Τουρκία να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τους S-400 σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Ο Πομπέο επιβεβαίωσε πως οι αμερικανικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς χορήγησης ταξιδιωτικών θεωρήσεων στον πρόεδρο της SSB, Ισμαήλ Ντεμίρ και εναντίον τριών ακόμη Τούρκων στελεχών της, τον Μουσταφά Ντενίζ, Σερχάτ Κέντζογλου και Φαρούτ Γιγκίτ.

Επίσης τα τιμωρητικά μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση έκδοσης από τις ΗΠΑ αδειών εξαγωγών και εξουσιοδοτήσεων στην Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία SSB.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, αναφέρει: «Παρά τις προειδοποιήσεις μας, η Τουρκία προχώρησε με την αγορά και τη δοκιμή του συστήματος των S-400 από τη Ρωσία. Οι σημερινές κυρώσεις αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πλήρως τον νόμο «Αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA)».

