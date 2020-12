Η Ουάσινγκτον προχώρησε σήμερα στην πολυαναμενόμενη κίνησή της επιβάλοντας κυρώσεις εις βάρος της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας SSB για την αγορά και απόκτηση των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον θεωρείτο ειλημμένη από την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters και τα τιμωρητικά μέτρα συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό αμυντικών δαπανών των ΗΠΑ που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το αμερικανικό Κογκρέσο.

"Τα μέτρα που ελήφθησαν σήμερα είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ (...) δεν θα ανεχθούν μεγάλες συναλλαγές με τους τομείς ρωσικής άμυνας και μυστικών πληροφοριών", υπογράμμισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην ανακοίνωσή του.

Η αγορά από την Τουρκία των ρωσικών S-400 θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της στρατιωτικής τεχνολογίας των ΗΠΑ και του Αμερικανικού προσωπικού, πρόσθεσε ο Πομπέο.

Ο ίδιος παράλληλα παρότρυνε την Τουρκία να επιλύσει το ζήτημα της απόκτησης των ρωσικών αμυντικών συστημάτων σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την Αγκυρα πολύτιμο σύμμαχο και σημαντικό περιφερειακό εταίρο.

Η κίνηση της Ουάσινγκτον αναμένεται να εξοργίσει την Άγκυρα και δυνητικά να βλάψει την τουρκική οικονομία, που ήδη πλήττεται από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Οι αμερικανικές κυρώσεις, που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς χορήγησης ταξιδιωτικών θεωρήσεων στον πρόεδρο της SSB, Ισμαήλ Ντεμίρ και εναντίον τριών ακόμη Τούρκων στελεχών της, τον Μουσταφά Ντενίζ, Σερχάτ Κέντζογλου και Φαρούτ Γιγκίτ.

Επίσης τα τιμωρητικά μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση έκδοσης από τις ΗΠΑ αδειών εξαγωγών και εξουσιοδοτήσεων στην Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία SSB.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, αναφέρει: «Παρά τις προειδοποιήσεις μας, η Τουρκία προχώρησε με την αγορά και τη δοκιμή του συστήματος των S-400 από τη Ρωσία. Οι σημερινές κυρώσεις αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πλήρως τον νόμο «Αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA)».

