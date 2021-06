Oι αρχές στην παραλία του Μαϊάμι στη Φλόριντα ανταποκρίθηκαν σε μερική κατάρρευση 12ώροφου κτιρίου. Εκφράζονται φόβοι για θύματα. Η περιοχή όπου έχει καταρρεύσει το κτίριο έχει αποκλειστεί, ενώ έχουν σπεύσει εκατοντάδες διασώστες.

Η κατάρρευση συνέβη περίπου στις 2 π.μ. (τοπική ώρα) από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Oι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επισήμως πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο κτίριο, αλλά ένας πυροσβέστης που επικαλούνται τα αμερικανικά ΜΜΕ έκανε λόγο για πολλά θύματα.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY