Ολοκληρώθηκαν ύστερα από 4,5 ώρες οι συνομιλίες μεταξύ της αμερικανικής και της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Από αμερικανικής πλευράς, στη διαπραγματευτική ομάδα συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάικ Γουόλτς και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ. Ο Γουίτκοφ είναι ένας δισεκατομμυριούχος κτηματομεσίτης και προσωπικός φίλος του Τραμπ και έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών συνομιλιών από τότε που ο Τραμπ κέρδισε τις; προεδρικές εκλογές - νωρίτερα αυτόν τον μήνα συναντήθηκε με τον Πούτιν για ένα διαφορετικό θέμα.

Από τη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Τόσο ο Λαβρόφ όσο και ο Ουσακόφ είναι πολύ έμπειροι διπλωμάτες με πολλά χρόνια στο πλευρό του Πούτιν, βοηθώντας τον να εφαρμόσει τη ρωσική εξωτερική πολιτική.

Η Ρωσία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα ακούσουν τη θέση της Μόσχας στις συνομιλίες για την Ουκρανία στη Σαουδική Αραβία, ανέφερε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον Κίριλλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του κρατικού ταμείου πλούτου της Ρωσίας. Ο Ντμιτρίεφ, ένας πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs με αμερικανική εκπαίδευση, έπαιξε ρόλο στις πρώτες επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου από το 2016-2020.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να το δει αυτό ως κάτι που αφορά τις λεπτομέρειες ή την προώθηση κάποιου είδους διαπραγμάτευσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους.

Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Πούτιν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, έχει δηλώσει από τη μεριά του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο «πώς να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία».

Πρόκειται για την πιο σημαντική συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και έρχεται αφού ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου την περασμένη εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν αποκλείσει εδαφικές παραχωρήσεις και ο Πούτιν απαίτησε πέρυσι από το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από ακόμη περισσότερα εδάφη.

Πηγές του Guardian αναφέρουν ότι αναμένεται συνέντευξη Τύπου του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ μετά τη συνάντηση.

