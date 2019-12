Tη στιγμή που ο μέχρι στιγμής άγνωστων στοιχείων δράστης ανοίγει πυρ την ώρα της λειτουργίας σε εκκλησίας στο Τέξας έδωσε στη δημοσιότητα ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός BNO News. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος της εκκλησίας.



O δράστης σηκώθηκε από τη θέση του και πρόλαβε να πυροβολήσει δύο άτομα. Ωστόσο, προφανώς δεν είχε ελέγξει νωρίτερα το χώρο, με αποτέλεσμα να τον πυροβολήσει και να τον σκοτώσει ένας φύλακας της εκκλησίας.



Ο απολογισμός της επίθεσης είναι δύο νεκροί και ένας τραυματίας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έως στιγμής, δεν είναι γνωστό αν μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγεται ο δράστης.



MORE: The moment a security guard shot an active shooter at a church in White Settlement, Texas pic.twitter.com/z5KLFF1byY