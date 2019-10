Mια «σημαντική ανακοίνωση» στον Λευκό Οίκο στις 09:00 [15:00 ώρα Ελλάδας], πρόκειται να κάνει o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χόγκαν Γκίντλι.

Ο Γκίντλι δεν διευκρίνισε το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί ο αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι ειδικές δυνάμεις εξαπέλυσαν έφοδο στη βορειοανατολική Συρία με στόχο τον επικεφαλής της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), τον Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι. Σύμφωνα με το Newsweek, που επικαλέστηκε αξιωματικό ενημερωμένο για την επιχείρηση αυτή, ο ηγέτης του ΙΚ είναι νεκρός, με τον αμερικανό πρόεδρο να ανακοινώνει το θάνατό του.

Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο αμερικανός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση το Σάββατο στη βορειοανατολική Συρία.

Η CIA συνέβαλε στον εντοπισμό του Μπαγκντάντι, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, χωρίς να διευκρινίσει ποια ήταν η έκβαση της επιχείρησης.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, την έφοδο των ειδικών δυνάμεων. Άλλοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να κάνουν σχόλια.

Λίγη ώρα προτού οι υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας αναγγείλουν ότι ο Τραμπ θα κάνει τη «σημαντική ανακοίνωση» σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος είχε αναφέρει σιβυλλικά μέσω Twitter «μόλις έγινε κάτι πολύ μεγάλο!».

Something very big has just happened!