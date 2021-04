Μια γυναίκα στο Μίσιγκαν μπέρδεψε τις σταγόνες για τα μάτια με την κόλλα για νύχια με αποτέλεσμα να κολλήσει το ένα της μάτι και να μην μπορεί να το ανοίξει.

Η Yacedrah Williams, είπε ότι είχε κοιμηθεί με τους φακούς επαφής της, αλλά ξύπνησε στη μία το πρωί και ήθελε να τους βγάλει, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WXYZ στο Ντιτρόιτ.

Δεδομένου ότι τα μάτια της ήταν ξηρά, χρειάζόταν μερικές οφθαλμικές σταγόνες για να μπορέσει να αφαιρέσει τους φακούς. Έτσι, μπέρδεψε τα μπουκαλάκια που είχε στο πορτοφόλι της.

Η Williams συνειδητοποίησε το λάθος της ένα δευτερόλεπτο μετά αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. «Είπα, Θεέ μου. Αφότου έπεσε η κόλλα στα μάτια μου, προσπάθησα να τη σκουπίσω. Μου έκλεισε όμως τελείως το μάτι», είπε στο WXYZ. «Αμέσως άρχισα να ρίχνω κρύο νερό και προσπαθούσα να ξεκολλήσω τα βλέφαρά μου αλλά δεν μπορούσα.», δήλωσε.

Η απόφαση της Williams να βάλει νερό στα μάτια της αποδείχθηκε σωστή. «Εάν έχετε ποτέ κάτι στο μάτι σας, αυτό που πρέπει να κάνετε άμεσα είναι να προσπαθήσετε να ξεπλύνετε το μάτι σας, κρατώντας το κεφάλι σας κάτω από τη βρύση ή ρίχνοντας νερό πάνω στα μάτια σας», είπε ο Dr George Williams, οφθαλμίατρος στο Beaumont Health στο Royal Oak του Μίσιγκαν.

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι η Williams δεν είναι το πρώτο άτομο που έβαλε κατά λάθος κόλλα νυχιών στα μάτια του.

Η Williams μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί αφαίρεσαν τον φακό επαφής της, ο οποίος είχε την κόλλα νυχιών πάνω του. «Είπαν ότι ο φακός επαφής έσωσε την όρασή μου», δήλωσε η Williams.

