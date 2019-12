Η ουδέτερη αντωνυμία «αυτοί» (they), που χρησιμοποιείται στα αγγλικά για τους ανθρώπους που δεν ταυτοποιούνται ούτε ως άνδρες ούτε ως γυναίκες, επιλέχθηκε χθες Τρίτη ως «η λέξη της χρονιάς» από το διαδικτυακό αμερικανικό λεξικό Merriam-Webster.

The word ‘they’

- was looked up 313% more this year than last.

- had a new sense added in September.

- is increasingly common in both public and personal communication.



