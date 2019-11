Φύλακα άγγελο είχε ένας άνδρας που, ενώ περίμενε στην αποβάθρα του μετρό στο Σαν Φρανσίσκο, έπεσε στις ράγες.

Ένας υπάλληλος του σταθμού με εξαιρετικά γρήγορα αντανακλαστικά πρόλαβε και έπιασε τον άνθρωπο που έπεσε στις ράγες δευτερόλεπτα πριν έρθει το τραίνο. Οι υπόλοιποι που περίμεναν το τραίνο παρακολουθούσαν το συμβάν σαστισμένοι από την ανιδιοτελή πράξη βοήθειας του υπαλλήλου.

Ο Τζον Ο’ Κόνορ, ο υπάλληλος που έσωσε τον άνδρα που έπεσε στις γραμμές του μετρό, έσκυψε και τον έπιασε από τους ώμους κυριολεκτικά τελευταία στιγμή.

«Δεν υπήρχε πολύς χρόνος να σκεφτώ. Απλά τον άρπαξα και τον τράβηξα… Ο Θεός με έβαλε σε αυτό το σημείο για ένα λόγο, πιστεύω.», δήλωσε ο Κόνορ.

Άγνωστα είναι τα στοιχεία του άνδρα που έπεσε στις ράγες, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μεθυσμένος και επρόκειτο για ατύχημα. Πιθανότατα παραπάτησε και ήταν βέβαιο ότι δεν θα βγει ζωντανός εάν δεν είχε βρεθεί μπροστά του ο Κόνορ.

Μετά τη διάσωση οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν με τον κόσμο να παραμένει σοκαρισμένος από το παρ’ ολίγον ατύχημα.



