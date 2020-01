Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε απόψε δύο νομοσχέδια με σκοπό να περιορίσει τη δυνατότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύσσει αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο εξωτερικό, καθώς πολλοί βουλευτές έχουν οργιστεί επειδή δεν τους ενημέρωσε πλήρως για τη στρατηγική του απέναντι στο Ιράν.

Η Βουλή, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, πέρασε ένα μέτρο με το οποίο απαγορεύεται η ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Ψήφισε επίσης υπέρ της ανάκλησης της Εξουσιοδότησης για τη χρήση Στρατιωτικής Δύναμης στον πόλεμο του Ιράκ (μια απόφαση του 2002) την οποία οι πρόεδροι των ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν επί χρόνια για να δικαιολογούν διάφορες στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή.

Το πρώτο μέτρο εγκρίθηκε με ψήφους 228 υπέρ έναντι 175 κατά. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν «ναι» και τρεις Δημοκρατικοί ψήφισαν «όχι». Η δεύτερη πρόταση πέρασε με 236 ψήφους υπέρ έναντι 166 κατά. Σ’ αυτήν την περίπτωση 11 Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν «ναι» και δύο Δημοκρατικοί «όχι».

Είναι αβέβαιο τι θα γίνει στη Γερουσία, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την οργή του μέσω του Twitter, υποστηρίζοντας ότι «οι Δημοκρατικοί θέλουν να καταστήσουν δυσκολότερο για τους προέδρους να υπερασπίζονται την Αμερική και να ορθώνουν το ανάστημά τους, για παράδειγμα απέναντι στο Ιράν».

Nancy Pelosi wants Congress to take away authority Presidents use to stand up to other countries and defend AMERICANS. Stand with your Commander in Chiefs!