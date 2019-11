Ένα άτομο συνελήφθη αφότου επιχείρησε να περάσει μέσα στον περίβολο του Λευκού Οίκου με αυτοκίνητο, ακολουθώντας ένα όχημα που είχε άδεια εισόδου, ανακοίνωσε η αμερικανική Μυστική Υπηρεσία.

«Το όχημα ακινητοποιήθηκε και το άτομο συνελήφθη αμέσως από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας», ανέφερε στο Twitter η επίλεκτη αστυνομία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του προέδρου των ΗΠΑ.

Secret Service Uniformed Division Officers are responding to a suspicious vehicle.

Road Closures - 17th from NY Ave to H Street.

- Pennsylvania Ave. from 17th to 18th Street.

- 15th to 17th street (including Lafayette Park) to pedestrian traffic. pic.twitter.com/5lnr2r3uGO