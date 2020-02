Πυρ μέσα σε αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ της Νέας Υόρκης άνοιξε ένοπλος άνδρας με αποτέλεσμα να έχουν τραυματιστεί ένας αστυνομικός και ο δράστης.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο δράστης διακρίνεται να εισέρχεται στο τμήμα και να πυροβολεί και κατόπιν να αποχωρεί οπότε φαίνεται ότι δέχεται πυρά από αστυνομικούς και πέφτει στο έδαφος τραυματισμένος.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα ένας αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο ίδιο αστυνομικό τμήμα.

ADVISORY: Avoid the area of Southern Blvd & Longwood Ave in the Bronx due to a police involved shooting. Expect emergency vehicles and traffic in the area. Update to follow. pic.twitter.com/YrZ10Iu1tC