Ομάδες διάσωσης ανέσυραν ένα πτώμα, κατά τη διάρκεια των ερευνών τους για τον εντοπισμό 39 ανθρώπων που αγνοούνταν, αφότου το σκάφος τους ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, έγινε σήμερα γνωστό από την αμερικανική ακτοφυλακή.

Η αρχηγός της ακτοφυλακής Τζο Αν Μπέρντιαν δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Μαϊάμι, ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό επιζώντων, μία ημέρα αφότου ένα μέλος του πληρώματος εμπορικού πλοίου βρήκε έναν άνδρα να προσπαθεί να κρατηθεί από το βυθισμένο κύτος του σκάφους στον Ατλαντικό Ωκεανό και τον διέσωσε.

#BREAKING @USCG rescue crews are currently searching for 39 people after their boat reportedly capsized on Saturday night approximately 45 miles east of Fort Pierce Inlet. #SAR More updates to follow. pic.twitter.com/iGCJ7KRjXY

«Υποπτευόμαστε ότι πρόκειται για παράνομη διακίνηση ανθρώπων, καθώς το περιστατικό αυτό σημειώθηκε σε μία οδό που επιλέγουν οι διακινητές ανθρώπων», είπε η Μπέρντιαν, προσθέτοντας πως αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας διευρευνούν το περιστατικό.

#UPDATE @USCG crews are still searching. The good Sam notified #USCG Sector #Miami watchstanders, Tuesday, at approx. 8 a.m. after rescuing a man on a capsized vessel. Multiple cutters & aircraft are searching from #Bimini, #Bahamas to #FortPierce Inlet.



More updates follow. pic.twitter.com/kCVQ4LCaTe