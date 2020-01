Ο Αμερικανός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ, ένας Αφρικοαμερικανός διεκδικητής του χρίσματος των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές του 2020, ανακοίνωσε σήμερα ότι τερματίζει την εκστρατεία του για τον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος έλλειψη χρηματοδότησης.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από το Νιου Τζέρσεϊ είχε εκφράσει την λύπη του για την αυξανόμενη έλλειψη πολυμορφίας ανάμεσα στους προεδρικούς υποψηφίους των Δημοκρατικών.

Το όνομα του Μπούκερ για υποψήφιος πρόεδρος συζητιόταν για δύο δεκαετίες, από τότε που κέρδισε ως αουτσάιντερ την δημαρχία του Νιούαρκ στο Νιου Τζέρσεϊ και η εκστρατεία του είχε καταγραφεί στο υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ Street Fight.

Η αποχώρησή του από την κούρσα αφήνει μόνο έναν μαύρο υποψήφιο στην κούρσα για το Δημοκρατικό χρίσμα, η οποία είχε ξεκινήσει με ένα ρεκόρ πολυμορφίας και διαφορετικότητας υποψηφίων.

Τον ειρωνεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ

Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε ότι ο Μπούκερ αποσύρει την υποψηφιότητά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να τον ειρωνευτεί, γράφοντας στο Twitter πως αυτά είναι πραγματικά «συνταρακτικά» νέα και πως τώρα μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος γιατί ανησυχούσε πολύ ότι κάποια μέρα θα χρειαζόταν να τον αντιμετωπίσει.

Really Big Breaking News (Kidding): Booker, who was in zero polling territory, just dropped out of the Democrat Presidential Primary Race. Now I can rest easy tonight. I was sooo concerned that I would someday have to go head to head with him!