Σε μάχη «μέχρις εσχάτων» σε πολιτείες στρατηγικής σημασίας εξελίσσεται το εκλογικό θρίλερ μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν που η διεθνής κοινή γνώμη παρακολουθεί με εντονότερο ενδιαφέρον από ποτέ.

Όπως σχολιάζουν αμερικανικά ΜΜΕ, η «κούρσα» μεταξύ του Τραμπ και Μπάιντεν βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, χωρίς ξεκάθαρο νικητή ενόσω συνεχίζει η μέτρηση των ψήφων και ίσως να χρειαστούν μέρες για να υπάρξει καθαρός νικητής.

Τα αποτελέσματα δείχνουν έναν σκληρό ντέρμπι σε στρατηγικής σημασίας πολιτείες: Αριζόνα, Τζόρτζια, Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν και Πενσυλβάνια.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!