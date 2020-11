Περισσότεροι από 160 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με τη συγκεκριμένη να είναι η υψηλότερη συμμετοχή τα τελευταία 120 χρόνια, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ιδρύματος US Elections Project.

Ανερχόμενη στο 66,9%, η συμμετοχή του αμερικανικού πληθυσμού με δικαίωμα ψήφου ήταν η υψηλότερη από το 1900, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου.

Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ νίκησε τον δημοκρατικό του αντίπαλο, Γουίλιαμ Τζένινγκς Μπράιαν, με συμμετοχή 73,7%. Σε αντίθεση με τις προεδρικές εκλογές του 2020, η εκλογική έκβαση των εκλογών του 1900 είχε ξεκάθαρο αποτέλεσμα.

«Οι προεδρικές εκλογές του 2020 έχουν την υψηλότερη συμμετοχή σε 120 χρόνια», σχολίασε στο Twitter ο ιδρυτής του US Elections Project, καθηγητής Μάικλ Μακντόναλντ, την Τετάρτη.

