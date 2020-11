Νέες βολές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την αξιοπιστία των επιστολικών ψήφων.

«Χθες το βράδυ είχα προβάδισμα, συχνά σταθερό, σε πολλές Πολιτείες – κλειδιά, τις περισσότερες από τις οποίες κυβερνούν και ελέγχουν οι Δημοκρατικοί. Τότε, μία προς μία, άρχισαν να εξαφανίζονται με μαγικό τρόπο, καθώς γινόταν η καταμέτρηση των ψήφων. ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΞΕΝΟ και οι “δημοσκόποι” έπεσαν σε ένα μεγάλο και ιστορικό λάθος».

«Πώς γίνεται κάθε φορά που μετράνε επιστολικές ψήφους από τα σκουπίδια είναι τόσο καταστροφικές στο ποσοστό και τη δύναμη της καταστροφής τους;» διερωτάται ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για απάτη όσον αφορά τις επιστολικές ψήφους, αναφέροντας ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο παρόλο που πρέπει ακόμα να μετρηθούν εκατομμύρια ψήφοι.

How come every time they count Mail-In ballot dumps they are so devastating in their percentage and power of destruction?

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!