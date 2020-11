Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε μια «ασταμάτητη» μάχη «εωσότου καταμετρηθεί κάθε ψηφοδέλτιο», επίσης με ανάρτησή του στο Twitter.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν, Τζεν Ο’ Μάλεϊ Ντίλον, επισήμανε πως ο Δημοκρατικός υποψήφιος προηγείται σε επαρκείς πολιτείες για να φθάσει τους 270 μεγάλους εκλέκτορες που χρειάζεται, προκειμένου να αναδειχθεί νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είναι ένα βέβαιο συμπέρασμα», τόνισε.

Η Τζεν Ο’ Μάλεϊ Ντίλον ανακοίνωσε ότι αργότερα ο Μπάιντεν θα απευθύνει μήνυμα στον αμερικανικό λαό.

We won't rest until everyone's vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3