Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις στέλνουν μήνυμα ότι επιδιώκουν να καταμετρηθεί κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί το κύρος της διαδικασίας των επιστολικών ψήφων.



«Αυτή η κούρσα δεν τελειώνει έως ότου καταμετρηθεί κάθε ψηφοδέλτιο» ξεκαθάρισε μέσω twitter η Κάμαλα Χάρις, υποψήφια για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ.



Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία επίσης υποσχέθηκε μια «ασταμάτητη» μάχη «εωσότου καταμετρηθεί κάθε ψηφοδέλτιο», με ανάρτησή του στο Twitter.

This race isn’t over until every single ballot is counted.