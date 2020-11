Βέβαιος για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές εμφανίστηκε ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν σε tweet του. «Να έχετε πίστη. Θα κερδίσουμε» ανέφερε με αυτοπεποίθηση, τη στιγμή που ο ανθυποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για απάτη στις κάλπες.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε και μια ενωτική δήλωση νίκης.



«Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος: Έκανα εκστρατεία ως υπερήφανος Δημοκρατικός, αλλά θα κυβερνήσω ως Αμερικανός πρόεδρος» διαβεβαίωσε.

Let me be clear: I campaigned as a proud Democrat, but I will govern as an American president. pic.twitter.com/Mv5hHI2Rb3