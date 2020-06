Νέα στοιχεία για ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi SU-24 και MIG-29 που δραστηριοποιούνται στον εναέριο χώρο της Λιβύης έδωσε την Πέμπτη η Αμερικανική Διοίκηση Αφρικής (AFRICOM).

«Η συνεχής εμπλοκή της Ρωσίας στη Λιβύη αυξάνει τη βία και καθυστερεί μια πολιτική λύση» ανέφερε ο BG Gering, επικεφαλής επιχειρήσεων της AFRICOM παρουσιάζοντας σχετικές δορυφορικές φωτογραφίες.

«Η Ρωσία συνεχίζει να επιδιώκει στρατηγική παρουσία στο νότιο πλευρό του ΝΑΤΟ και αυτό σε βάρος των αθώων ζωών της Λιβύης» ανέφερε.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται και ρωσικό ραντάρ P-18, το λεγόμενο «Spoon Rest». Πρόκειται για ένα ρωσικό, κινητό σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τακτική υποστήριξη σε στρατιωτικές δραστηριότητες, και χρησιμοποιείται για τακτικές πολεμικές επιχειρήσεις. Ρωσικά αεροσκάφη που παραδόθηκαν στη Λιβύη στα τέλη Μαΐου δραστηριοποιούνται στη Λιβύη.



NEWS: New evidence of Russian aircraft active in Libyan airspace (1 of 3) ----- " #Russia 's sustained involvement in #Libya increases the violence and delays a political solution." - BG Gering, director of operations Release: https://t.co/g3PYHBDCOC Photos: https://t.co/ftYyEeX1GQ pic.twitter.com/G34ILYIJvM

(3 of 3)

-----

The Spoon Rest is a Russian-made, mobile early warning radar system designed to provide tactical support to military activities, used when deployed for tactical combat operations. Russian aircraft delivered to Libya in late May are being actively flown in Libya. pic.twitter.com/zaqcZH4jIS