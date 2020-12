Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσέφυγε η πολιτεία του Τέξας εναντίον της Tζόρτζια, του Μίσιγκαν, της Πενσιλβανίας και του Ουισκόνσιν για τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών που είχαν ως αποτέλεσμα τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Μάλιστα, 17 πολιτείες υποστηρίζουν το αίτημα της νοτιοκεντρικής πολιτείας, με το οποίο ο γενικός εισαγγελέας Κεν Πάξτον υποστηρζει ότι υπήρξαν μη σύννομες αλλαγές στους κανονισμούς και στις διαδικασίες ψηφοφορίας -είτε μέσω δικαστηρίων είτε μέσω άλλων ενεργειών- κατά τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα συνταγματικές παραβάσεις.

There is massive evidence of widespread fraud in the four states (plus) mentioned in the Texas suit. Just look at all of the tapes and affidavits!