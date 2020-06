Ένας άντρας απείλησε με τόξο διαδηλωτές στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα κατά τη διάρκεια μια συγκέντρωσης του Τζόρτζ Φλόιντ την Κυριακή, πιθανότατα επειδή ήθελα να περάσει με το αυτοκίνητό του από το δρόμου που είχε κλείσει λόγω του πλήθους.

Εξαγριωμένοι διαδηλωτές επιτέθηκαν στον "τοξοβόλο", με συνέπεια να δεχθεί χτυπήματα. Αφού η αστυνομία απομάκρυνε τον άνδρα από το σημείο της έντασης, οι διαδηλωτές αναποδογύρισαν και κατέστρεψαν το όχημά του. Η κατάσταση της υγείας του άνδρα είναι άγνωστη.

A man brandished a bow and arrow at protesters during a #SaltLakeCity rally sparked by the death of #GeorgeFloyd on Sunday, before being tackled and beaten.



After police removed the man from the scene, demonstrators flipped his vehicle. pic.twitter.com/TTOEXOjkgF