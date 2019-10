Νέο αιματηρό περιστατικό στις ΗΠΑ.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 ακόμα τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε Halloween πάρτι στην πόλη Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, και τα τρία θύματα είναι άνδρες.

Όπως μεταδίδει τα ABC7, η επίθεση έγινε σε αυλή σπιτιού, όπου γινόταν το πάρτι. Ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης, διαφεύγουν.

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL