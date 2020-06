Μείωση των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως το 2019 σημειώθηκε σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Sipri.

Σύμφωνα με το Ιντιτούτο, η μείωση του αριθμού των πυρηνικών όπλων το 2019 οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην κατάργηση των παλιών πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, οι οποίες ωστόσο εξακολουθούν να κατέχουν πάνω από το 90% των παγκόσμιων πυρηνικών όπλων.

The decrease in the number of #nuclear weapons in 2019 was largely due to the dismantlement of retired nuclear weapons by #Russia🇷🇺 and the #USA🇺🇸—which together still possess over 90% of global nuclear weapons



