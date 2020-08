Αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Air India Express που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι μεταφέροντας 191 επιβάτες συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ της Ινδίας, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 35 τραυματίστηκαν από τη συντριβή αεροσκάφους, ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας.

Το αεροπλάνο, που προερχόταν από το Ντουμπάι μεταφέροντας 191 επιβάτες, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και, σύμφωνα με τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, κόπηκε στα δύο.

«Πολλοί επιβάτες έχουν τραυματιστεί», είπε ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

