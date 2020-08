Αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Air India Express που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι μεταφέροντας 191 επιβάτες συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ της Ινδίας, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 123 τραυματίστηκαν από τη συντριβή αεροσκάφους, ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληοροφορίες 15 εκ των 123 είναι σοβαρά τραυματίες.

Το αεροπλάνο, που προερχόταν από το Ντουμπάι μεταφέροντας 191 επιβάτες, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και, σύμφωνα με τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, κόπηκε στα δύο.

«Πολλοί επιβάτες έχουν τραυματιστεί», είπε ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Η άτρακτος του αεροπλάνου έσπασε στα δύο μετά την προσγείωση και πολλοί επιβάτες έχουν τραυματιστεί, είπε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας. Τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία της πόλης ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιζώντων.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 174 ενήλικες, 10 παιδιά και έξι μέλη πληρώματος συνολικά.

Σύμφωνα με το AP ανάμεσα στους νεκρούς είναι και οι δύο πιλότοι.

Το αεροπλάνο ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε ένα γειτονικό χωράφι, σε βάθος 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να κοπεί η άτρακτός του στα δύο.

Το υπουργείο πολιτικής αεροπορίας διευκρίνισε ότι δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο αεροσκάφος.

Η πτήση αυτή είχε οργανωθεί από την κυβέρνηση της Ινδίας για τον επαναπατρισμό Ινδών πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί. Ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι, το News18, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, μετέδωσε ότι ενδέχεται να παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους.

Να σημειωθεί ότι εδώ και πολλές ημέρες βρέχει καταρρακτωδώς στο κρατίδιο της Κεράλα.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90