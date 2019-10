Ένα σχολείο στην Ινδία ζήτησε συγγνώμη μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών μαθητών που φορούσαν χαρτόκουτα στα κεφάλια τους για να μην αντιγράψουν στις εξετάσεις.

Το Bhagat Pre-University College στο Χάβερι, στην Ινδία, δοκίμασε την τακτική αυτή ως μέτρο αποτροπής της αντιγραφής την προηγούμενη Τετάρτη.

Μέλος του προσωπικού του σχολείου τράβηξε τις φωτογραφίες των μαθητών, που τους δείχνουν να κάθονται στα θρανία τους με τα χαρτόκουτα στα κεφάλια, στο μπροστά μέρος των οποίων υπήρχε άνοιγμα για να βλέπουν μόνο το γραπτό τους.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στο Facebook προκαλώντας αντιδράσεις, καθώς η τακτική αυτή δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ούτε σε ζώα, όπως αναφέρει ο Σουρές Κουμάρ, κυβερνητικό στέλεχος.

Οι μαθητές έφεραν ο καθένας το δικό του κουτί και το φορούσαν για τα πρώτα 15 με 30 λεπτά της εξέτασης.



Karnataka: Students were made to wear cardboard boxes during an exam at Bhagat Pre-University College in Haveri, reportedly to stop them from cheating. (16.10.2019) pic.twitter.com/lPR5z0dsUs